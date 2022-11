Palazzetto dello sport, parte la gara d'appalto

Sarà espletata attraverso una procedura negoziata

MONREALE, 30 novembre – Adesso forse ci siamo. Parte la gara d'appalto per la realizzazione del palazzetto dello sport nella frazione di Pioppo, che sorgerà nello spazio esterno della scuola Margherita di Navarra.

Il Comune avvia la il percorso burocratico che, attraverso una “procedura negoziata”, porterà all'affidamento dei lavori. Con una determina dirigenziale emanata in data odierna, il responsabile del procedimento, Nicola Giacopelli dà il via all'iter, nel quale si individua l'architetto Piero Albanese, funzionario comunale, il direttore dei lavori.

1.194.227 euro l'importo complessivo dei lavori, che ha dovuto subire una sostanziosa modifica (l'importo precedentemente previsto era di 894 mila euro) dovuto all'entrata in vigore del nuovo prezzario regionale, con consistenti aumenti del costo dei materiali necessari.

Il palazzetto dello sport di Pioppo sarà una struttura polivalente, in grado di ospitare le attività agonistiche di diverse discipline: dalla pallavolo, al basket, al calcio a 5, alla pallamano.

Sarà dotato di spogliatoi e di una tribuna in grado di contenere circa 300 spettatori. L'impresa che si aggiudicherà l'appalto, dal momento in cui le verranno consegnati i lavori, avrà a disoosizione cinque mesi per completare l'opera. È lecito pensare che all'inizio della prossima stagione sportiva l'impianto possa essere a disposizione delle società sportive monrealesi.