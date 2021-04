25 aprile, ricordati i Caduti in forma ''silenziosa''

Nessun assembramento in occasione della festa della Liberazione

MONREALE, 25 aprile – Commemorazione “silenziosa” quella di quest’anno del 25 aprile, festa della Liberazione, dal momento che, a causa delle restrizioni anti-covid non è stato possibile organizzare manifestazioni che avrebbero potuto creare assembramenti.

Il Comune di Monreale e come di consueto l’Auser cittadina, circolo “Biagio Giordano”, nonostante ciò, hanno voluto mantenere viva la memoria ed il ricordo della giornata del 25 aprile.

Il Comune, sindaco Alberto Arcidiacono in testa, con l’Arma dei carabinieri e la Polizia Municipale ha deposto un mazzo di fiori, non volendo far passare sotto silenzio la ricorrenza.

Il circolo Auser, dal canto suo, nei giorni scorsi aveva invitato la popolazione a deporre un semplice fiore alla base del monumento presente nella cittadina.

Sulla base di questo invito, diverse sono state le presenze presso il monumento di cittadini che privatamente ed in forma singola hanno scelto di rendere omaggio ai caduti e ricordare l’importante valore della Resistenza.

Anche se in sordina, causa le restrizioni, molti cittadini hanno recepito il messaggio e credendo in quei valori hanno manifestato con la loro presenza e con un fiore l’adesione adesione ai valori che la festa della Liberazione rappresenta.