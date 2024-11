Riqualificazione piazzale Candido, la giunta regionale stanzia un finanziamento da 4,5 milioni di euro

Intravaia: “Inciderà positivamente su tutta la viabilità cittadina”

MONREALE, 20 novembre - La Giunta regionale, con delibera n.359 del 14 novembre scorso, ha approvato un finanziamento da 4 milioni e mezzo per la riqualificazione di piazzale Candido, oggi piazzale Nino Vaccarella.

Un intervento, come si legge in una nota del deputato regionale e presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, fortemente voluto dall’amministrazione Arcidiacono, che migliorerà il decoro urbano e la possibilità di parcheggio in città.

“Come avevamo anticipato mesi fa – afferma Intravaia – il finanziamento è stato reinserito nella programmazione FSC 2021-2027, prevista dalla struttura del Commissario per il Dissesto idrogeologico in Sicilia. Presto si andrà a gara. Si tratta di un’area strategica, nel cuore del centro urbano, che sarà recuperata dal degrado e offrirà anche un mega parcheggio, che inciderà positivamente su tutta la viabilità cittadina”.