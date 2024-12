Natale 2024, domani si accendono le luminarie: via al programma di iniziative

L’evento clou è l’inaugurazione del museo multimediale

MONREALE, 6 dicembre – Prendono il via domani con l’accensione delle luminarie e i videomapping nei siti culturali di maggiore interesse storico artistico, le manifestazioni organizzate da Comune di Monreale per il Natale 2024.

Il fitto calendario, che si chiuderà il 6 gennaio, prevede un ricco programma di eventi, fra i quali mercatini natalizi con animazione, tamburinai in festa, zampognari in tour, presepi, concerti gospel, presentazione di libri, feste per bambini, tombolata di beneficienza.

Domani alle ore 19 è prevista l’accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele. Tra gli spettacoli di richiamo il concerto dei Tinturia con Lello Analfino e il 30 dicembre tutti in piazza alle 22 per assistere allo spettacolo “I Quaranta che Ballano i ‘90” che coinvolgerà giovani e meno giovani in uno spettacolare evento musicale.

Venerdì 20 alle ore 11 è prevista l’inaugurazione del Museo multimediale “La Fabbrica di Guglielmo. Arte, fede e regalità nella Diocesi di Monreale” un percorso museale all’interno dell’Abbazia benedettina Santa Maria La Nuova che racconta le origini e la fondazione del Duomo e dell’Arcidiocesi di Monreale da parte dei re Normanni.

“Accenderemo il suggestivo Albero di Natale, le luminarie e i videomapping – dichiara il sindaco Alberto Arcidiacono – che creeranno un atmosfera da favola per un Natale che rievochi le nostre origini. Abbiamo voluto creare un programma vasto e diversificato per coinvolgere cittadini e richiamare i turisti che si trovano nella nostra Isola per trascorrere le festività”. Previsti eventi e manifestazioni anche nelle frazioni. “Grazie ad un lavoro di squadra con l’ufficio eventi del Comune e la collaborazione di associazioni, proloco Monreale, enti e sponsor – ha ricordato l’assessore allo Sport e Spettacolo Salvo Giangreco – siamo riusciti a definire un calendario che va ad accontentare grandi, piccini e turisti, promuovendo le nostre tradizioni e il nostro territorio”.