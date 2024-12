Precedenza ai lavoratori part-time, prima di procedere a comandi o a nuove assunzioni

La Cisl si rivolge con fermezza al Comune: “Ci riserviamo di avviare tutte le azioni sindacali e legali necessarie a tutela dei lavoratori interessati”

MONREALE, 29 ottobre – Rumoreggia la Cisl cittadina, scontenta della politica attuata dall'amministrazione comunale sul tema del personale, chiedendo un incontro urgente per affrontare alcune tematiche ritenute di grande importanza.

È questa la posizione della Cisl Funzione Pubblica, che con il coordinatore territoriale Luigi D’Agostino si rivolge all’amministrazione comunale chiedendo il rispetto di queste linee guida. “Un diritto - scrive il sindacato – che costituisce un vincolo inderogabile per l’amministrazione, finalizzato a tutelare il personale in servizio, promuovendo la stabilità economica e lo sviluppo professionale dei lavoratori.

Il mancato rispetto di tale priorità – prosegue D’Agostino – rappresenta una grave violazione normativa e contrattuale, causando un danno economico e professionale ai lavoratori part-time, che si vedono preclusa l’opportunità di migliorare la propria posizione lavorativa e il proprio trattamento economico. La mancata applicazione del diritto di precedenza è altresì causa di danno per la stessa amministrazione, la quale invece di utilizzare professionalità interne sceglie di assumere personale esterno con inevitabile lievitazione dei costi e prolungamento dei tempi di efficienza ed efficacia della prestazione lavorativa.

Tale eventuale violazione espone l’Ente a richieste di risarcimento danni, sia per il mancato avanzamento di carriera sia per il pregiudizio economico arrecato ai lavoratori interessati”.

Poi il sindacalista va oltre: “Risulta – aggiunge D’Agostino – che l’Ente potrebbe essere intenzionato a procedere con nuove assunzioni dall’esterno o avviare procedure di mobilità senza avere preventivamente garantito l’attuazione del diritto di precedenza per i lavoratori part-time già in servizio, in potenziale violazione delle disposizioni sopra citate. In linea con i principi generali di correttezza e buona fede, l’Ente ha l’onere di dare riscontro alle istanze presentate dai lavoratori part-time.

Si invita formalmente il Comune di Monreale a non attivare q Qualsiasi nuova assunzione dall’esterno o procedure di mobilità o comando da altri enti. Il sindacato si riserva di avviare tutte le azioni sindacali e legali necessarie a tutela dei lavoratori interessati, ivi comprese eventuali richieste di risarcimento danni per le eventuali violazioni”.