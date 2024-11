Monreale, bandito un concorso per due posti di funzionario tecnico e uno di ingegnere idraulico

La selezione avviene in forma associata con il comune di Alcamo

MONREALE, 20 novembre – Continua la fase dei concorsi pubblici al Comune di Monreale, che, in forma associata con il Comune di Alcamo, ne indice uno per due posti di funzionario tecnico e uno per ingegnere idraulico, entrambi ex categoria D.

“Stiamo portando avanti una strategia –afferma il sindaco Alberto Arcidiacono - per individuare nuove professionalità che possano contribuire al potenziamento della pubblica amministrazione, che ha intrapreso una nuova fase. Continueremo in questo percorso sia per creare nuove opportunità occupazionali che per rilanciare tutti i settori delle aree comunali dando maggiori risposte e servizi ai cittadini”.