Palazzetto dello sport di Pioppo: assegnato l'appalto, adesso le verifiche

Vincitrici, al momento, le imprese Biondo e Rizzo di San Giuseppe Jato

MONREALE, 11 gennaio – Si sono concluse oggi le procedure di gara necessarie per la realizzazione del palazzetto dello sport di Pioppo. Ad essere risultata vincitrice, per aver presentato l'offerta più vantaggiosa, è stata l'associazione temporanea di scopo composta dalle imprese “Biondo srl” e “Rizzo Antonino”, entrambe di San Giuseppe Jato.

Le due imprese, che già in passato hanno effettuato altri lavori per conto del comune di Monreale, su una base d'asta di 911 mila euro (ai quali vanno aggiunti 23.400 di cosiddetti “oneri per la sicurezza”) hanno proposto un ribasso del 33,57%, battendo quindi la concorrenza, fatta di altre quattro imprese che avevano presentato la loro offerta.

Ovviamente, come vogliono le procedure di legge, la gara di oggi riguarda quello che tecnicamente si chiama “affidamento temporaneo”. Perchè diventi definitivo sarà necessario effettuare le necessarie verifiche volute dalla normativa vigente, che saranno a cura dell'Anac (l'Autorità Nazionale Anti Corruzione). Soltanto alla conclusione di queste i lavori potranno considerarsi aggiudicati a tutti gli effetti e soltanto allora potrà essere stipulato il contratto, necessario alla consegna dei lavori.

Soddisfatto il sindaco Alberto Arcidiacono, che ha puntato dritto, fin dal proprio insediamento, sulla implementazione dell'impiantistica sportiva del comune, da sempre estremamente carente. “Ringrazio gli uffici ed in particolare l'architetto Piero Albanese e il ragioniere Nicola Giacopelli – ha detto il primo cittadino a Monreale News– per avere lavorato con grande professionalità ed impegno ed aver consentito la celebrazione di questa gara che costituisce un passaggio importantissimo verso la realizzazione del palazzetto dello sport di Pioppo”.