Pioppo, grande successo della II edizione della sagra del ''Carduni Vruricatu''

Una grande affluenza di gente ha accompagnato la manifestazione

MONREALE, 5 febbraio – Grandissima affluenza ieri alla Sagra del Carduni Vruricato di Pioppo organizzata dal Comitato Pioppo Comune con il patrocinio oneroso del Comune di Monreale, la Proloco Monreale e il Forum del Contratto di Fume e Costa dell’Oreto.

Al taglio del nastro il Alberto Arcidiacono insieme agli organizzatori e ai consiglieri comunali Flavio Pillitteri e Giuseppe La Corte che hanno dato il via alla degustazione dei cardi. Una folla di degustatori hanno acquistato e degustato il prodotto tipico del territorio che rappresenta uno di nicchia da tutelare e valorizzare per le sue evidenti potenzialità e vocazioni gastronomiche e commerciali.

Per intrattenere gli ospiti è stato anche organizzato uno spettacolo folkloristico dell’Associazione “Trinacria Bedda” che si sono esibiti tra il pubblico con canti e balli della tradizione siciliana.

Il carduni vruricatu, rappresenta la storia, la cultura agricola e gastronomica della comunità di Pioppo e del suo territorio. Un ortaggio che rischia purtroppo di estinguersi, e scomparire insieme a quei pochissimi coltivatori che ancora oggi, applicano la tecnica colturale, tramandata da generazione in generazione e che purtroppo oggi conta pochissimi giovani esperti. Il nome scientifico è “Cynara Cardunculus, sub specie altilis”, è un ortaggio che si ottiene attraverso una particolare tecnica colturale, ossia, l’imbiancamento del cardo coltivato. Per facilitare l’ingresso nell’area dedicata e’ stato istituito un servizio navetta.