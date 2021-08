Acqua non potabile in via Togliatti, via Regione Siciliana e Contrada Caputo

Lo dispone l’ordinanza del sindaco di Monreale emessa a seguito di controlli dell’Asp di Palermo

MONREALE, 16 agosto –A seguito delle analisi effettuate nell’ambito della normale attività di controllo dall’ASP di Palermo, Dipartimento di Prevenzione, e trasmesse al Comune di Monreale risulta - come si evince dal provvedimento sindacale - che l’acqua proveniente dal Pozzo Rinazzo non è conforme agli standard di qualità a causa di torbidità.

Il sindaco di Monreale, Alberto Arcidiacono, ha così ordinato di limitare, in via precauzionale, l’uso potabile, consentendo esclusivamente gli usi igienico-sanitari dell’acqua in erogazione nel tratto di reti idriche servite dai serbatoi Mezza Costa e Pizzo Corvo; più specificatamente, Via Regione Siciliana e zone limitrofe, Contrada Caputo e zone limitrofe, Via Togliatti e zone limitrofe. In attesa dell’esito delle attività di verifica e di controllo dell’inconveniente rilevato e comunque fino al rientro nella norma dei parametri imposti per legge.