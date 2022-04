Servizio idrico, il Comune acquista le quote azionarie di Amap

La giunta municipale autorizza la sottoscrizione delle quote societarie di Amap spettanti al Comune di Monreale

MONREALE, 3 aprile – La giunta municipale di Monreale ha adottato un’importante deliberazione con cui si completa il percorso che rivoluziona la gestione del servizio idrico nella cittadina normanna.

A sei mesi di distanza dall’approvazione da parte del Consiglio Comunale della deliberazione con cui il Comune di Monreale ha autorizzato la cessione della gestione del servizio idrico al gestore unico d’Ambito dell’ATO di Palermo , ovvero alla società AMAP s.p.a., è seguita in questi giorni l’autorizzazione all’acquisizione delle azioni societarie da parte del Comune.

Ricordiamo che con la deliberazione dello scorso mese di settembre il Consiglio Comunale ha demandato ai competenti uffici comunali di procedere all’espletamento di tutti gli adempimenti derivanti dalla cessione del servizio idrico ad AMAP s.p.a., ed in particolare alla formalizzazione della convenzione di gestione del servizio idrico integrato, finalizzata a disciplinare i rapporti tra il Comune e la Società che gestirà di fatto l’acquedotto comunale di Monreale.

Adesso si aggiunge un nuovo tassello, dal momento che l’ANAC ha deliberato l’iscrizione di AMAP nell’elenco dei soggetti aggiudicatari di un pubblico affidamento in house providing, secondo quanto previsto dall’articolo 192 del decreto legislativo n. 50 del 2016, definendo il percorso amministrativo relativo all’affidamento del servizio idrico al gestore unico d’ambito. Il Comune di Monreale ha così adottato la deliberazione con la quale viene preso atto dell’avvenuto affidamento del servizio idrico ad AMAP s.p.a., dell’avvenuta iscrizione della stessa società nell’elenco dei soggetti aggiudicatari di un pubblico affidamento in house providing, autorizzando il Sindaco alla sottoscrizione di 37 azioni di AMAP, nonché alla sottoscrizione di dette quote presso un notaio e alla definitiva consegna ad AMAP delle reti e degli impianti e quant’altro afferente al servizio idrico comunale per l’intera durata dell’affidamento.

Nelle prossime settimane toccherà agli uffici competenti predisporre tutta la documentazione necessaria alla presa in carico del servizio idrico integrato da parte del nuovo gestore.