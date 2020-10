Vigili del Fuoco, un distaccamento centrale si sposta a Boccadifalco

Potrà garantire più rapidità negli interventi anche sul territorio di Monreale

PALERMO, 30 ottobre – E di rapidità nell'intervento (l'esperienza lo insegna, purtroppo) ce n'è davvero tanto bisogno. Ecco perché favorevole anche al territorio di Monreale è la notizia che un distaccamento centrale dei Vigili del Fuoco si è spostato a Boccadifalco.

Si tratta del distaccamento sud, nella zona del Policlinico di Palermo, che ha a tutti gli effetti assunto il nome di "Distaccamento Boccadifalco". La minor distanza con Monreale - rispetto ovviamente alla centrale - potrà sicuramente permettere alle pattuglie di intervenire con maggior celerità nel caso in cui se ne verificasse la necessità. Fatto certamente non indifferente, specialmente considerando le molte ferite che le crudeli fiamme di questi mesi estivi hanno aperto nel nostro territorio, distruggendo - come nel caso del bosco della Moharda ad Altofonte - un'area verde di secolare esistenza.