Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine

Festeggiamenti del Santissimo Crocifisso, vietata la vendita di bevande in contenitori di vetro e lattine

Entra in vigore da oggi e durerà fino al 4 maggio. È rivolta a tutti gli esercizi pubblici

MONREALE, 1 maggio – In occasione delle tre giornate di festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso il Comando Polizia Municipale ha predisposto un’ordinanza che vieta la vendita di bibite in contenitori di vetro e lattine.

L’obiettivo dell'amministrazione comunale – spiega una nota – è quello di migliorare le condizioni di sicurezza urbana e di mantenere il decoro durante lo svolgimento dei festeggiamenti.

Il divieto oltre che per gli esercizi pubblici è rivolto anche ai distributori automatici. La mescita è consentita in bicchieri di plastica o carta. Tra le altre finalità vi è anche quella di rendere la città il più possibile gradita, accogliente e di evitare l’abbandono di bottiglie di vetro e lattine che dà una sgradita immagine.

L’azione dell’autorità amministrativa locale è indirizzata ad ogni utile iniziativa tesa a garantire un sufficiente livello di sicurezza urbana ed a tutelare l’incolumità pubblica in un contesto urbano molto frequentato da cittadini. Le violazioni saranno punite con sanzioni del codice penale controlleranno le Forze di Polizia.