Torneo dei Quartieri e delle Frazioni, domani i sorteggi dei gironi

La cerimonia si svolgerà a Casa Cultura Santa Caterina, a partire dalle 10.30. Sulla nostra pagina facebook anche la diretta streaming

MONREALE, 6 maggio – Fasi preliminari, fasi preparatorie, fasi di attesa. Si scopriranno domani le componenti dei due gironi che costituiranno il primo gradino della competizione del ''Torneo dei Quartieri e delle Frazioni''. Il sorteggio si terrà all'interno della sala conferenze di Casa Cultura Santa Caterina.

L'orario d'inizio della cerimonia è previsto per le ore 10.30. A questa prenderanno parte tutti i presidenti delle dieci squadre iscritte alla competizione. Ad essere estratte saranno dunque nella prima urna i due gironi, ognuno composto da rispettivamente cinque squadre, nella seconda urna invece le contendenti partecipanti. Presenti alla manifestazione, saranno ovviamente anche gli organizzatori – che avranno cura di spiegare la modalità di svolgimento della cerimonia d'estrazione nonché di tutta quanta la manifestazione che andrà in scena quest'estate al campo Conca d'Oro – e una rappresentanza dell'amministrazione del Comune di Monreale. Per chiunque volesse seguire il sorteggio, Monreale News – media partner della manifestazione sportiva – garantirà una diretta streaming sulla propria pagina facebook a partire dall'orario d'inizio.