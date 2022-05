E wi-fi fu! La biblioteca comunale da oggi avrà una connessione gratis a internet

MONREALE, 24 maggio – Potrebbe sembrare roba da poco. Ma – come ci assicurano gli assidui frequentatori della struttura, in special modo gli studenti – alla notizia andrebbe risposto con un sincero e commosso ''Finalmente!''. Da oggi Casa Cultura e quindi anche gli spazi dedicati alla biblioteca avranno a disposizione una connessione ad internet gratuita.

Posto che di lavoro, sulla strada della rifunzionalizzazione della biblioteca comunale, affinché possa essere più accessibile, ce n'è tanto ancora da fare – come ben chiaro anche al tavolo di coordinamento del ''Patto per la Lettura'' cui Monreale ha aderito – questo può certamente essere accolto come un primissimo passo. In effetti, raccogliendo diversi pareri da parte di utenti abituali, tanto per ragioni di studio quanto per la semplice consultazione dei volumi custoditi tra gli scaffali, il fatto che una rete Wi-Fi non fosse a disposizione di tutti poteva esser interpretato come sintomo visibile di un certo ritardo.

Considerazioni legittime, queste, che potrebbe sembrare superfluo quasi contestualizzare. Lavorare, studiare, informarsi e leggere sono attività che oggi non possono non camminare di pari passo con la digitalizzazione e l'utilizzo di piattaforme informatiche. Ce lo hanno insegnato – nostro malgrado – i due anni di pandemia appena trascorsi, specialmente se in riferimento all'universo legato all'istruzione e al mondo studentesco (scolastico o universitario che sia), per cui l'accesso a portali e siti web non è semplicemente importante, ma necessario – per non dire esclusivo. La garanzia di avere una connessione gratuita e stabile, impiegabile per svolgere tutte quante le attività che i moderni canali di studio richiedono, costituisce un indubbio vantaggio. Se a questo poi si aggiunge che – ormai da qualche tempo – lo spazio di Casa Cultura, e in particolar modo la sua sala principale, viene spesso impiegata per l'organizzazione di conferenze stampa, la possibilità anche per i referenti dei quotidiani locali di avere un supporto online che possa agevolarli nel proprio lavoro non può affatto essere considerato come indifferente.

''Così come mi è già capitato di dichiarare in altre occasioni – afferma l'assessore Letizia Sardisco – l'impresa eccezionale attualmente è fare ciò che dovrebbe essere normale, proprio come l'attivazione di una rete wifi libera per gli utenti di una biblioteca. Si tratta di un'ulteriore conquista dell'amministrazione Arcidiacono. Ringrazio il comandante Marulli, responsabile del centro elaborazione dati, per aver sostenuto l'iniziativa. La nostra amministrazione – continua – si è impegnata con la stipula del 'Patto per la Lettura' a promuovere la cultura in tutte le sue forme e a rendere più accessibile e funzionale la biblioteca. Questo è soltanto il primo segnale che vogliamo mandare a chi ha creduto e continua a credere in questo progetto''. Sulla strada dei piccoli-grandi passi in avanti adesso potrebbe trovarsi l'apertura in orari pomeridiani (oltre al martedì e al giovedì, come attualmente) degli spazi di Casa Cultura.