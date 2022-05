San Martino delle Scale, oggi la Festa di Primavera organizzata dal comitato cittadino

Una giornata memorabile per adulti e piccini, all'insegna del divertimento e del contatto con la natura

SAN MARTINO DELLE SCALE, 28 maggio - Il maltempo di oggi non è riuscito a fermare il fremito di rinascita della frazione monrealese di San Martino delle Scale: si è infatti ugualmente svolta la "Festa di Primavera", grazie all'impegno sinergico di volontari e amministrazione comunale.

Nei locali dell'Abbazia, all'interno del "Teatro del Sorriso", grandi e piccoli si sono cimentati in divertenti giochi sportivi; ma non si è trattato dell'unica attività della giornata. E' ciò che ha spiegato Angela De Luca, assistente sociale appartenente al comitato cittadino di San Martino, tra gli organizzatori dell'evento: "Questa mattina ci siamo recati alla Neviera del Villaggio Montano insieme a mamme e bambini attualmente ospiti della cooperativa Arcadia. I bambini hanno piantato le piante ed erano felicissimi perché alcuni di loro non avevano mai toccato la terra prima".

All'organizzazione della giornata hanno contribuito anche i volontari dell'associazione "Basta poco per essere felici", alcuni maestri della scuola dell'infanzia della frazione, nonché i ristoranti Le Case del Priore e Di Chiara, il panificio Messina e il mini market Martorana. "Ci tengo a ringraziare il sindaco Alberto Arcidiacono che ha messo a disposizione il pulmino per consentire a mamme e bambini di Arcadia di venire qui, un bellissimo gesto per donne e bambini che attualmente alloggiano nelle nostre case rifugio a indirizzo segreto poiché vittime di violenza, i Vigili del Fuoco e la Protezione Civile, che sono stati qui con noi, le attività commerciali che hanno offerto il pranzo e le mamme di San Martino che hanno pazientemente preparato tanti torte e dolci per i nostri piccoli. Ringrazio anche Roberto, Antonio, Luca, Giovanna e Monia per il loro prezioso contributo".

Queste le parole dell'assessore comunale al Bilancio, Luigi D'Eliseo: "Sicuramente dobbiamo ringraziare gli organizzatori. Per noi è un piacere aver dato la possibilità di conoscere il nostro territorio a tanta gente che non aveva ancora avuto modo di visitarlo e ai tanti bambini venuti qui per la prima volta. Siamo felici di lasciare un buon ricordo, sperando che ritornino sempre con il sorriso che hanno oggi".