Venti milioni di euro per alcune opere finanziate dalla Regione in provincia di Palermo

Vediamo come e dove saranno destinati i fondi. Marco Intravaia (DB): “Governo Musumeci vicino ai territori con i fatti”

MONREALE, 1 giugno – Circa 20 milioni di euro dalla Regione per alcune delle opere fondamentali finanziate nella provincia di Palermo. “La Regione sempre a fianco del territorio con l’impiego di risorse nei settori-chiave per la vita dei cittadini”, è il commento del presidente del Consiglio comunale di Monreale ed esponente di Diventerà Bellissima, Marco Intravaia che fornisce il dettaglio degli interventi.

A Monreale: 600 mila euro per il Centro Spirituale Immacolata di Poggio San Francesco; 300 mila euro per la riqualificazione della chiesa Santa Teresa del Bambino Gesù; quasi tre milioni di euro per la ristrutturazione la riqualificazione del complesso Casa del Sorriso.

Polizzi Generosa: per il restauro della chiesa Santa Maria di Gesù 865 mila euro. Comune di Prizzi: riqualificazione strade urbane 573 mila euro. Comune di Trabia: 959 mila euro per riqualificazione Piazza Lanza. Comune di Santa Cristina Gela: per manutenzione strade 300 mila euro. Castellana Sicula: per riqualificazione urbana 621 mila euro. Misilmeri: per intervento stradale 310 mila euro e quasi cinque milioni di euro per nuovo impianto di regimentazione idraulica in contrada Piano Stoppa. Giardinello: riqualificazione centro abitato oltre un milione di euro.

Altofonte: per manutenzione straordinaria via Vittorio Emanuele 860 mila euro. San Mauro Castelverde: riqualificazione centro storico 945 mila euro. Cinisi: riqualificazione piazza Orlando 100 mila euro. Balestrate: per completamento accesso al porto un milione 150 mila euro. Aliminusa: per ampliamento cimitero 950 mila euro. Comune Montemaggiore: ampliamento cimitero comunale 990 mila euro. Geraci siculo: per polo sportivo un milione e 500 mila euro.

“Questo – ha continuato Intravaia – è il Governo della concretezza. Fatti e non parole per riqualificare e rilanciare i nostri territori. Un ringraziamento al presidente della Regione Nello Musumeci per la sua opera instancabile accanto ai cittadini siciliani”.