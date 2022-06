Anche Monreale ha aderito alla ''Giornata Mondiale dell'Ambiente''

Ripulito dai volontari a San Martino delle Scale il bivio “Giacomino”

MONREALE, 5 giugno – L'iniziativa è stata organizzata dalla “Associazione San Martino delle Scale Onlus” in collaborazione con il “Comitato Civico San Martino delle Scale”, la comunità Monastica dell'Abbazia locale e i tanti cittadini presenti. Notevole anche la partecipazione di tanti bambini che hanno assistito curiosi alle attività.

L'iniziativa patrocinata dal Comune di Monreale si è svolta nella frazione di San Martino delle Scale ed è stata organizzata per riqualificare il cosiddetto “bivio Giacomino” una zona che fino a poco tempo era spesso teatro di abbandoni selvaggi di rifiuti.

I volontari dell'associazione hanno ripristinano l'aiuola esistente ripulendola e piantando gli alberelli donati per l'occasione dall'Azienda Foreste Demaniali della Regione Siciliana. Grazie a questa iniziativa questo spazio potrà tornare ad essere un punto di riferimenti per i cittadini che vorranno passare il tempo libero godendo delle bellezze naturalistiche del luogo.