San Martino delle Scale, i volontari ripuliscono le aree naturali del territorio

L'intervento mira a recuperare la zona boschiva e a ripristinare decoro e pulizia. LE FOTO

MONREALE, 1 giugno – Per sanare situazioni di degrado e sporcizia che danneggiano flora e fauna, un gruppo di volontari dell'associazione San Martino Onlus ha ripulito dai rifiuti le aree naturali del territorio di San Martino delle Scale.

Tra lunedì e martedì sono stati recuperati svariati chili di rifiuti abbandonati che saranno portati via dagli operatori dell'Ecolandia. L'inquinamento dei boschi e dei terreni circostanti, trasforma le poche aree verdi in pericolosi depositi di rifiuti nocivi e tossici con gravissimi danni per la salute dell'essere umano e dell'eco-sistema.

I volontari si sono prodigati nelle attività di pulizia, partendo dal torrente del bivio Giacomino, in contrada Rinazzo. Agli occhi degli attivisti uno spettacolo sconfortante, si è presentato il solito degrado ambientale: ingombranti, vetri, plastica, sacchetti ricolmi di immondizia.

L'intervento mira a recuperare la zona boschiva e a ripristinare decoro e pulizia ma per contrastare l'inciviltà servono controlli e sanzioni.