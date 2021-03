Via i materiali di risulta, bonificate la via Baronio Manfredi e la curva della ''panoramica''

Via i materiali di risulta, bonificate la via Baronio Manfredi e la curva della ''panoramica''

All'opera gli addetti di Ecolandia e della ditta Farnese di Pioppo. LE FOTO

MONREALE, 25 marzo – Finalmente rivedono un po' di luce, adesso bisogna solo sperare che duri. Intanto sono già state completate le opere di bonifica che - iniziate questa mattina - hanno interessato due punti ancestralmente afflitti da discariche a cielo aperto, ossia la via Baronio Manfredi e la piazzola di sosta nella curva di via Regione Siciliana, verso San Martino.

Grazie all'unione sinergica tra la ditta "Farnese" di Pioppo e la Ecolandia, addetta allo smaltimento dei rifiuti per il comune di Monreale, è stata disposta e realizzata la ripulitura delle due aree. Nuovo lustro è stato loro concesso infatti dall'asportazione di ingombranti materiali di risulta e rifiuti vari che da anni ormai stazionano in quei luoghi, a tutti noti purtroppo come delle vere e proprie discariche in cui il libero conferimento è una piaga ancora non sanata.

Proprio la via Baronio Manfredi infatti era stata recentemente oggetto di operato da parte dei volontari che - nel tentativo di indurre a desistere i trasgressori - hanno persino posto un'effige sacra lì dove altro pattume si era accumulato, proprio all'ingresso della strada. I lavori di bonifica che si sono svolti oggi, invece, non saranno un caso isolato: gli addetti, coordinati da Fabio Adimino, hanno infatti fatto sapere che si proseguirà già nei prossimi giorni a Poggio San Francesco e in altre zone del paese.