Rifiuti, il comune alla cerimonia ''Comuni Plastic Free 2024'' di Milano

Al via una collaborazione con l'associazione Nazionale Plastic Free

MILANO, 9 marzo – L’assessore all’ambiente e alla gestione rifiuti Antonella Giuliano, il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia e il responsabile del servizio per Ecolandia Fabio Adimino (tutti e tre nella foto) hanno presenziato alla cerimonia “Comuni Plastic Free 2024” che si è svolta oggi al teatro Carcano in corso di Porta Romana a Milano.

La cerimonia, che ha ricevuto l’alto patrocinio del Parlamento Europeo, ha visto l’intervento di rappresentanti istituzionali, tra cui il vicepresidente del Senato Licia Ronzulli e del mondo scientifico che hanno esposto il proprio pensiero sulla tematica dell’inquinamento da plastica.

“Questa cerimonia - dichiara l’assessore Giuliano - rappresenta una importante occasione di formazione e confronto e segna l’inizio di una stretta e proficua collaborazione con l’associazione Nazionale Plastic Free.

Certamente ulteriore manforte per avviare buone pratiche per ridurre al minimo l’inquinamento da plastica e quindi per il bene dell'ambiente, del nostro territorio e della salute.

Protendere alla promozione e attuazione di comportamenti virtuosi, anche e soprattutto riguardo alla plastica, così come anche l’ottenimento per il nostro comune della premiazione per l’anno prossimo, è uno degli obiettivi che ci poniamo di raggiungere e su cui stiamo continuando a lavorare”.