Centro comunale di raccolta rifiuti, progetto in dirittura d'arrivo

Sorgerà nell'area sottostante alla circonvallazione di Monreale

MONREALE, 11 gennaio – Ultimo step amministrativo per il progetto che prevede la realizzazione di un centro comunale di raccolta nell'area sottostante alla circonvallazione di Monreale.

Dopo l'approvazione dell'elaborato definitivo, in variante al vigente piano regolatore, da parte del Consiglio comunale con la delibera n.88 del 27 dicembre 2023, i prossimi passi saranno in assessorato regionale.

Una volta realizzato e in funzione, i nuovi impianti dovranno essere completati entro il 2026, dovrebbe far compiere un deciso salto di qualità sia per l'economia circolare che per i cittadini che beneficeranno delle riduzioni.

"Dopo aver ottenuto tutti i nulla osta dagli enti regionali competenti - dichiara l'assessore Antonella Giuliano - e il passaggio dal consiglio comunale, rimane un ultimo step amministrativo presso l'assessorato regionale per poter poi procedere con il bando di gara e successivamente poter affidare i lavori. Siamo alle battute finali di un lungo percorso e siamo ottimisti".

Ultimi passaggi, quindi, per il progetto da un milione di euro, finanziato con i fondi del Pnrr, che prevede la realizzazione di nuovi impianti di gestione dei rifiuti e l’ammodernamento di impianti esistenti.

L'elaborato, redatto dall’architetto monrealese Fabio Campisi e presentato nel 2022 da Nicola Giacopelli degli uffici pubblici, ha risposto ai requisiti dell'avviso "Miglioramento e meccanizzazione della rete di raccolta differenziata dei rifiuti urbani" emesso dal Ministero della transizione ecologica.

"Il centro disporrà di due aree - spiega Giuliano - una riservata agli operatori in cui si gestiranno i rifiuti provenienti dalla raccolta differenziata, invece l'altra sarà aperta ai cittadini che dopo essere stati identificati potranno conferire in autonomia i propri rifiuti differenziati. Lo spazio sarà circondato da una schermatura green".

Uno degli obiettivi delle misure, infatti, è digitalizzare la rete di raccolta differenziata al fine di sostenere e coinvolgere i cittadini nell'adozione di buone pratiche di gestione dei rifiuti.

"L’identificazione dell'utente - commenta Giuliano - agevolerà il Comune nei controlli sui conferimenti. Questo, inoltre, permetterà di premiare i più virtuosi puntando anche all’applicazione della tariffazione puntuale. All'interno sarà previsto altresi un centro del riuso. Un impianto fotovoltaico renderà autosufficiente la stazione di conferimento degli utenti. L’illuminazione dell’area sarà interamente garantita da lampioni fotovoltaici a led. Un impianto di videosorveglianza di ultima generazione - conclude - garantirà la sicurezza e il controllo all’interno dell’area".