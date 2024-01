La Uil fa marcia indietro: aumento delle ore lavorative Ecolandia non ancora siglato

Il sindacato: “Si è trattato di un primo incontro interlocutorio. Ci scusiamo per il disguido”

MONREALE, 17 gennaio – La Uil fa marcia indietro. Non è stato firmato alcun accordo per sancire l'aumento delle ore lavorative dei dipendenti Ecolandia. O meglio: non ancora. Non è escluso, infatti, che l'aumento possa essere sottoscritto davvero.

Dopo aver annunciato, forse un po' frettolosamente, la conclusione della trattativa, avvenuta ieri con l'amministrazione comunale, con tanto di nota ufficiale diramata alla stampa, nella quale figuravano le dichiarazioni del commissario straordinario Uiltrasporti Sicilia Katia Di Cristina, il sindacato tira il freno a mano e torna sui suoi passi, anche in questo caso con una nota ufficiale, nella quale si parla di “doverosa precisazione”.

“Si è trattato di un primo incontro interlocutorio con l’amministrazione comunale – dice la nota – che ha mostrato disponibilità alla soluzione del problema. Ci scusiamo per il disguido”.

Nei prossimi giorni, come rende noto l'assessore ai Servizi Ambientali, Antonella Giuliano, le sigle sindacali verranno convocate unitariamente e in forma ufficiale per tenere un incontro che all'ordine del giorno avrà proprio l'aumento di ore del personale Ecolandia.