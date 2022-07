Musica e divertimento ieri sera a Villa Savoia con Frankie e Gabry

L’evento si è tenuto a villa Savoia ed ha coinvolto tanti partecipanti

MONREALE, 1 luglio – Sono state tre ore piene di musica e di allegria. Il concerto-intrattenimento di Frankie e Gabry, che si è tenuto ieri a Villa Savoia, è andato al di là delle migliori aspettative ed ha appassionato un numero consistente di partecipanti.

Una carrellata musicale che partiva dagli anni ’70, per arrivare ai giorni nostri, ha fatto da colonna sonora dell’evento in cui i due, ormai longevi professionisti, sono riusciti a coinvolgere il numeroso pubblico presente, vaiergato sotto l'aspetto anagrafico: dai ragazzi, ai "diversamente giovani".

Balli di gruppo, disco-dance, ma anche altri generi, oltre che gli immancabili “lenti”, sono stati apprezzati da chi ieri sera ha deciso di trascorrere una piacevole serata sulla terrazza di Villa Savoia.

L’evento, che ha aperto l’estate monrealese, promosso dall’amministrazione comunale, è stato sponsorizzato dalla ditta Ecolandia, nel quadro di una proficua collaborazione tra l’ente e la società. Presente la giunta comunale a cominciare dal sindaco Alberto Arcidiacono. Alla fine applausi per tutti, stanchi, ma soddisfatti della serata.