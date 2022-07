''Una voce per Monreale'', il bis di Chiara Sabella

Una serata piacevole di buon livello musicale ha visto trionfare un podio tutto al femminile. LE FOTO

MONREALE, 31 luglio – Con una splendida interpretazione di “It's man's word”, celebre brano di James Brown, Chiara Sabella si aggiudica “Una voce per Monreale”, concorso canoro dedicato alla memoria di Marcello Micalizzi, bissando a sorpresa la vittoria di un anno fa.

Chiara ha prevalso in un podio tutto al femminile, su Aurora Bellomia, che ha cantato magistralmente ”Ho amato tutto” di Tosca e su Carmen Lupo, ottima interprete di “Almeno tu nell’universo”, indimenticabile brano di Mia Martini.

“Una voce per Monreale”, targata 2022, ha segnato la 12^ edizione della manifestazione che dal 2016 abbina lo spettacolo e l’intrattenimento nel segno della buona musica al ricordo di Marcello Micalizzi, un ragazzo al quale tutti volevano bene, scomparso tragicamente in un indicente stradale.

La serata è stata presentata dalla bravissima Giada Adelfio e da Mario Micalizzi, papà di Marcello, al cui impegno ed alla cui tenacia si deve l’organizzazione della kermesse che si avvale della collaborazione artistica della Sicily Music Academy di Davide Cutrona.

La manifestazione, inizialmente prevista in piazza Guglielmo, si è tenuta invece nella terrazza di Villa Savoia, per problematiche tecniche dell’ultim’ora. Poco male, poiché, il “dirottamento” non ha affatto intaccato la buona riuscita della serata alla quale ha assistito un pubblico numeroso e partecipe. Presente pure l’amministrazione comunale, nelle persone del sindaco, Alberto Arcidiacono, dell’assessore allo Sport, Letizia Sardisco e di quello al Bilancio Luigi D’Eliseo.

La serata è stata pure occasione per presentare ufficialmente la stagione del Monreale calcio a 5, ormai alle porte, che vedrà la compagine biancazzurra impegnata per il secondo anno consecutivo nel campionato nazionale di Serie B, dopo la conquista di una meritata salvezza nella passata stagione. Al termine applausi per tutti ed appuntamento per la 13^ edizione, quella del 2023.