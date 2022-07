Dalla Regione un progetto da 1,6 milioni di euro per riqualificare il complesso monumentale Guglielmo II

Intravaia: “Un sito sempre considerato centrale da questa amministrazione”

MONREALE, 27 luglio – Nuovi prospetti e rifacimento del tetto per il complesso monumentale Guglielmo II. La Regione Siciliana finanzia un intervento da un milione e 650 mila euro, la struttura normanna si rifà il look, sia nei prospetti esterni che in quelli interni prospicienti la villa e l’antivilla comunale.

Ne ha dato notizia il presidente del Consiglio comunale Marco Intravaia. Il recupero avverrà rispettando la filologia architettonica originaria della costruzione. Un ulteriore tassello nella qualificazione e nel rilancio della struttura.

“Il complesso Guglielmo – ha detto Intravaia – è sempre stato centrale per me e per l’amministrazione guidata dal sindaco Alberto Arcidiacono. Siamo consapevoli che la crescita turistica della città passa attraverso la valorizzazione di un sito così importante dal punto di vista storico e architettonico. Rivolgo un sentito ringraziamento al Presidente della Regione Nello Musumeci per aver voluto guardare, ancora una volta, con grande attenzione alla nostra città.”