Giusy Ferreri riempie piazza Guglielmo

Ancora una volta il pienone per il concerto della cantante milanese, così come nelle serate precedenti. LE FOTO

MONREALE, 3 maggio – Piazza ancora una volta gremita, così come avvenuto nelle altre serate riservate ai festeggiamenti in onore del Santissimo Crocifisso, ieri sera per il concerto di Giusy Ferreri, evento conclusivo delle iniziative musicali, edizione 2023.

Ad accogliere la cantante nata a Palermo e poi trasferitasi a Milano c’era il pubblico delle grandi occasioni e già prima dell’esibizione, nei camerini allestiti per lei al complesso monumentale Guglielmo II, si avvertiva l’aria della serata particolare.

L’uscita dell’artista, come di consueto, è stata salutata da numerosi fans, soprattutto fra i più giovani, mentre il servizio d’ordine faceva il classico cordone di protezione attorno alla cantante. Poi lei ci ha messo tanto del suo, coinvolgendo il pubblico monrealese con la sua voce graffiante e con la sua vocalità briosa.

Sono state quasi due ore di spettacolo, che la gente ha gradito, riservandole applausi e consensi. Poi, alla fine, l’amministrazione comunale al completo, sindaco Alberto Arcidiacono in testa, accompagnata dal presidente del Consiglio comunale, Marco Intravaia, al momento dl ringraziamento canonico all’artista, hanno salutato il pubblico monrealese, che in questi giorni non ha lesinato la sua presenza in piazza Guglielmo, segno evidente di come siano state gradite le iniziative ludiche e musicali proposte.

Oggi si ambia pagina. Oggi si ritorna all’aspetto religioso, con la processione del Santissimo Crocifisso, in giro per le strade di Monreale.