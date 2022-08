Illuminazione pubblica? Fatto. Focus sulla manutenzione stradale: in ballo 320 mila euro

Con la convenzione stipulata con Enel X, la Giunta sceglie di destinare agli interventi stradali le somme trasferite dal commissario straordinario per le discariche abusive

MONREALE, 9 agosto – Via una problematica, subito sotto un'altra. Eccola in sostanza la via scelta dalla Giunta monrealese per la gestione di alcune somme (nello specifico quelle trasferite dal commissario straordinario per le discariche abusive): non più da impiegare nella manutenzione dell'impianto di illuminazione pubblica, bensì negli urgenti interventi sulle strade comunali.

Ricostruendo il tutto, dunque, giusto lo scorso 18 marzo quelle somme citate (320 mila euro l’ammontare)– come detto trasferite dal Commissario straordinario per le discariche abusive – erano state preventivamente destinate alla cura dell'illuminazione cittadina. Poi, solo qualche settimana fa, l'amministrazione aveva invece ufficializzato in conferenza stampa l'affidamento per nove anni a Enel X del servizio di gestione e ordinaria manutenzione dell'intero impianto di illuminazione pubblica comunale, comprendente più di 4mila centri luminosi, 62 quadri elettrici e ovviamente anche i quattro impianti semaforici presenti.

Un'intesa che riguarderà – come scrivevamo dopo la presentazione – anche il rifacimento di tutti i quadri elettrici e di tutte le linee di derivazione ai centri luminosi, nonché la sostituzione di 300 sostegni e 9mila metri di linee, aeree e interrate, con la riattivazione di 1300 punti luce già presenti. Alla luce di questo, dunque, come detto: ''Via un problema, sotto un altro''. Quelle somme – va da sé – non erano più necessarie per coprire questo tipo di intervento. Meglio piuttosto se impiegate in quegli urgenti interventi alle strade comunali che purtroppo ancora versano in condizioni critiche in buona parte del territorio. Proprio ieri infatti la Giunta normanna ha deliberato in tal senso la nuova destinazione della quota.