Circonvallazione, approvato in Giunta il progetto per l'impianto di illuminazione

MONREALE, 4 febbraio – Approvato in Giunta , questa mattina, il progetto di adeguamento ed efficientamento dell’impianto di pubblica illuminazione della Circonvallazione di Monreale. I lavori, per un importo di 260 mila euro, stanziati con fondi comunali destinati all’efficientamento energetico, consentiranno dopo tanti anni di riaccendere il tratto comunale che va da Poggio Normanno fino alla parte sottostante il cimitero comunale.

Gli uffici adesso predisporranno gli atti per la gara d’appalto per far partire entro marzo i lavori: “Sicuramente è un’opera che rilancia il settore dei servizi a rete - dichiara il primo cittadino - dimostrando lungimiranza nella pianificazione e grande professionalità nella progettazione e pianificazione. È uno dei punti prioritari del nostro programma - conclude Arcidiacono - che ci consentirà di mettere in sicurezza una delle arterie più importanti del nostro territorio che sarà illuminata attraverso la realizzazione di un impianto di ultimissima generazione”.