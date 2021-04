Combattere la povertà socio-educativa con cultura e sport: il Comune aderisce a due progetti

Si tratta di ''Ri-Generazione Aquino'' e ''Sport Terrasini e Grisì'' a cui il Comune ha concesso il proprio partenariato

MONREALE, 24 aprile – Due progetti che strizzano principalmente l'occhio all'inclusione e allo sviluppo sociale, sfruttando le armi dell'educazione e dei valori sportivi. A questi la Giunta comunale ha concesso ieri la propria adesione.

Il primo, presentato dal'associazione culturale Giovane Futuro, prende il nome di ''Ri-Generazione Aquino'' e concentrerà le proprie attività di dialogo con gli attori coinvolti appunto nella borgata di Aquino. ''Un'area ben definita e caratterizzata da carenza di servizi, fragilità sociale e abbandono – è quanto si legge nella nota allegata alla delibera – che ha, nel corso degli anni e in particolare dell'ultimo, subito un ulteriore isolamento concedendo spazio alla minocriminalità e insicurezza''.

Il secondo invece – presentato dall'a.s.d. Terrasini Paese di Mare – è chiamato ''Sport Terrasini e Grisì''. Rispondendo all'avviso pubblico della società Sport e Salute per il sostegno all'associazionismo sportivo di base e per la promozione di presidi sportivi ed educativi in quartieri e periferie disagiate, si pone come obiettivo quello di servirsi dello sport e dei suoi valori come strumento di sviluppo e inclusione sociale. L'adesione da parte del Comune si esplica nell'identificazione e coinvolgimento dei destinatari, rendendosi tramite tra il progetto appunto e collettività.