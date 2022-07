Dalla Giunta sì alle fototrappole contro l'abbandono di rifiuti

Si tratta di un accordo con la Città Metropolitana di Palermo: adesso tocca al sindaco apporre la firma

MONREALE, 15 luglio – Pugno di ferro contro chi conferisce selvaggiamente i rifiuti nel territorio comunale. Sarà uno speciale ''Grande Fratello'' ad intervenire per segnalare tempestivamente i contravventori. La giunta ha infatti dato il proprio ok ufficiale all'accordo con la Città Metropolitana di Palermo per l'installazione di fototrappole atte a catturare all'istante i furbetti del sacchetto.

Sono chiamate e-killer e saranno direttamente distribuite ai comuni che hanno manifestato interesse all'utilizzo di questi dispositivi per combattere l'abbandono dei rifiuti, tra i quali – dunque – figura anche Monreale. Con il provvedimento pubblicato stamane nell'albo pretorio cittadino, la giunta ha dunque approvato la proposta del comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli, responsabile del procedimento, di fatto perciò approvando lo schema di accordo con la Città Metropolitana.

L'installazione e la manutenzione dei nuovi dispositivi elettronici non comporterà pertanto alcun onere finanziario per il Comune di Monreale. Un presa di posizione forte che, certamente, lascia ben sperare verso un definitivo ''scacco matto'' a quanti conferiscono selvaggiamente sul territorio locale, in particolar modo presso strade secondarie e provinciali, alimentando oltremodo cumuli e vere e proprie discariche, fonte principale – come ben si sa dalla cronaca – di cattivi odori, insetti e roditori. Prossimo passo sarà dunque la firma da parte del sindaco Arcidiacono all'accordo.