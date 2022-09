Feast Street Food: come cambia la mobilità tra domani e sabato

Divieto di transito e di sosta nel percorso interessato dalla manifestazione

MONREALE, 22 settembre – Due giorni all'insegna del cibo di strada per le vie cittadine, tra aziende di prestigio nell'ambito dell'alimentazione e della gastronomia. Ecco dunque le varie modifiche alla mobilità e al traffico previste per domani e sabato.

E' stata pubblicata in giornata infatti l'ordinanza dirigenziale che prescrive le nuove norme alla circolazione valide per i due giorni in cui avrà luogo la manifestazione. Dalle 18 di oggi, giovedì 22 settembre, fino alla mezzanotte di sabato 24 non si potrà transitare in via Pietro Novelli – precisamente dall'intersezione con via Archimede fino a piazzetta Vaglica – così come su tutto l'area di piazzetta Vaglica appunto e sulla via Roma, dall'intersezione con la via Sant'Antonino. In tutte le vie e piazze vigerà anche il divieto di sosta con rimozione forzata dei veicoli, fatta eccezione per i mezzi autorizzati e per quelli degli organizzatori.