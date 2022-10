Applausi scroscianti ieri sera per il concerto di Silvia Vaglica

La pianista monrealese si è esibita al teatro Massimo di Palermo. LE FOTO

PALERMO, 11 ottobre – Applausi scroscianti ieri sera per la giovane pianista monrealese Silvia Vaglica protagonista del concerto per pianoforte e orchestra nella prestigiosa sede del teatro Massimo di Palermo in un esibizione che ha riscosso ampi consensi.

Silvia, avviata alla musica fin dalla tenera età dai genitori Giovanni e Loredana Scalici, entrambi grandi organisti, ha eseguito il concerto per pianoforte ed orchestra di Franz Liszt in La maggiore S125, diretto dal maestro Michele De Luca con la Youth orchestra del teatro Massimo.

Il concerto, nella parte che ha visto protagonista la pianista monrealese, ha evidenziato i virtuosismi di un'interpretazione che hanno sottolineato al tempo stesso il grande talento, così come l'applicazione ferrea necessaria per eseguire questa musica a questi livelli.

Ampia la rappresentanza monrealese che non ha voluto mancare l'esibizione di Silvia. Per l'amministrazione comunale erano presenti gli assessori Luigi D'Eliseo e Letizia Sardisco, oltre che il segretario generale del Comune, Francesco Fragale.

Il concerto ha visto pure la prima esecuzione assoluta del concerto per violino, violoncello e orchestra del giovane compositore Antonino Francesco Blanco, classe 2004 (solisti Denise De Luca e Giuseppe D’Amato), e la sinfonia d'ouverture del “Barbiere di Siviglia” di Gioacchino Rossini, che ha riscosso applausi ed è stata eseguita in un apprezzatissimo bis.