Decentramento, il difficile lavoro del Comune per garantire i servizi nelle frazioni

L’amministrazione da mesi è impegnata per attivare le delegazioni di Pioppo, Villaciambra e San Martino

MONREALE, 18 gennaio – Migliorare il rapporto tra le delegazioni comunali e il cittadino affinché quest’ultimo possa ottenere riscontri alle proprie istanze in tempi ragionevoli e avere la possibilità di accedere con facilità agli uffici comunali. Per raggiungere l'obiettivo l'amministrazione comunale da mesi è a lavoro per attivare le delegazioni di Pioppo, Villaciambra e San Martino.

Un servizio al pubblico senza dubbio atteso dai cittadini delle frazioni di Monreale che riguarderà gli uffici demografici, ma che si vorrebbe estendere, ove possibile, anche ai tributi e alla Solidarietà sociale, come già accade a Grisì. In cantiere, quindi, una serie di interventi migliorativi dell'assetto organizzativo del servizio con l'obiettivo di restituire all'utenza una risposta quanto più possibile rapida ed efficace. Ma gli step che precedono la ricognizione sono diversi e di certo non semplici, in un comune da anni in sofferenza di personale.

"Attivare le delegazioni nelle frazioni - commenta l'assessore agli Affari generali Letizia Sardisco - è un percorso difficoltoso a causa del sottodimensionato del personale comunale e dell’impossibilità di fare nuove assunzioni. Stiamo cercando di individuare le persone da destinare al servizio, che dovranno essere al bisogno formate. Per quanto riguarda San Martino abbiamo individuato con l’assessore Luigi D’Eliseo un locale dove allestire la delegazione. È stata fatta istanza al Ministero dell'Interno per l'attivazione delle postazioni complete per l'emissione della carta d'identità elettronica per Pioppo, Villaciambra e San Martino e siamo in attesa di autorizzazione".

Nelle delegazioni saranno assegnati due dipendenti comunali che in giorni diversificati ruoteranno nelle frazioni. Una buona notizia per i residenti che potranno usufruire, si spera a breve, dei servizi senza dover spostarsi fino a Monreale.