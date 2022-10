Commemorazione dei defunti, nuovi orari per i cimiteri

Sospese le attività cimiteriali per le giornate interessate dal un'elevata affluenza di visitatori

MONREALE, 29 ottobre –Orario esteso in occasione delle giornate di commemorazione dei defunti. Dopo il provvedimento inerente la circolazione stradale in corrispondenza del cimitero comunale e l'attivazione di un servizio navetta per diversamente abili, ad essere pubblicati giusto ieri sono stato i nuovi orari di accesso al cimitero.

Tanto per giorno 31 ottobre, quanto per martedì 1 e mercoledì 2 novembre dunque l'orario di accesso ai cimiteri di Monreale e Grisì sarà dalle 8 alle 18. Saranno altresì sospesi tutti i lavori edili e di manutenzione, così come le estumulazioni, che non si potranno effettuare già da oggi fino a giovedì 3 novembre. Non si potrà accedere ai cimiteri con qualsiasi mezzo di trasporto privato né si potrà tantomeno sostare in prossimità dei cancelli d'ingresso.