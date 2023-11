Monreale, commemorato oggi il carabiniere Piero Giaccone

Fu assassinato il 17 novembre 1986

MONREALE, 17 novembre – Si è svolta stamane al cimitero di Monreale la commemorazione del carabiniere Piero Giaccone barbaramente ucciso il 17 novembre 1986 in un agguato di stampo mafioso.

Ad onorare il militare monrealese con un omaggio floreale da parte dell’Arma dei Carabinieri e del Comune che lo ha consegnato alla moglie Pinuccia Salamone che lo ha posto sulla lapide, erano presenti, fra gli altri, il fratello del militare Giuseppe, che ha sempre lottato per tenere vivo il ricordo del familiare, in rappresentanza dell’Arma dei Carabinieri con il suo piccchetto d’onore, il comandante provinciale generale Luciano Magrini, il comandante del Gruppo tenente colonnello Giulio Modesti, il comandante la compagnia capitano Niko Giaquinto, il comandante la Stazione locale, Maresciallo Antonio La Rocca e per l’amministrazione comunale il sindaco Alberto Arcidiacono, l’assessore Giuseppe Di Verde ed il comandante della Polizia Municipale Luigi Marulli.

Il 13 aprile del 2006 Rosario Giaccone è stato insignito della medaglia d’Oro al Merito Civile con la seguente motivazione: “Giovane Carabiniere in congedo, veniva barbaramente crivellato da colpi di arma da fuoco in un vile agguato, riconducibile ad una vendetta perpetrata nei suoi confronti da una famiglia mafiosa.

Fulgido esempio di elette virtù civiche ed elevato spirito di servizio”. Monreale ha da sempre ricordato questo suo concittadino ricordandone nel 13 giugno 2006 la figura, in occasione della intitolazione della villa comunale ai Capitani Emanuele Basile e Mario D’Aleo. Successivamente il 3 maggio del 2014 venne posta una lapide all’interno dell’asilo nido di via Venero a Monreale e che da allora porta il suo nome.