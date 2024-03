Scuola Guglielmo II, gli alunni incontrano i carabinieri

Il tema è stato quello del bullismo e del cyberbullismo. LE FOTO

MONREALE, 18 marzo – E’ stata la tematica del bullismo e del cyberbullismo il fulcro dell’interessante incontro che si è svolto lo scorso 14 marzo nell'istituto comprensivo “Guglielmo II”, tra gli alunni delle classi quinte della scuola primaria “Mattarella” , “Agnese Piraino Leto Borsellino” di Aquino e le Forze dell'Ordine.

Partendo dalla visione di un video incentrato sul tema del bullismo, i militari hanno ribadito l’importanza di una giusta informazione e del ruolo della scuola in quanto istituzione. Hanno trattato inoltre i temi del cyberbullismo, della dipendenza dagli smartphone e dai social. Tante sono state le domande che hanno consentito di portare esempi concreti finalizzati a far comprendere tematiche che negli ultimi anni si stanno sviluppando sempre più velocemente fra i giovani alunni.

“Sono fermamente – ha sottolineato la dirigente scolastica, Irene Bornelli – convinta che la scuola debba essere presidio di legalità e promotrice di iniziative che offrano spunti di riflessioni sul senso civico per migliorare i comportamenti interpersonali e faccia diventare i nostri alunni futuri cittadini solidali e responsabili”. La dirigente ha ringraziato l’Arma dei Carabinieri per il suo prezioso e continuo impegno al fianco delle scuole per stimolare negli alunni il desiderio di comportamenti positivi rivolti al rispetto delle regole di convivenza.