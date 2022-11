Pioppo, domani niente acqua in alcune vie della frazione

Sospensione dell'erogazione in via precauzionale per consentire le verifiche di potabilità

MONREALE, 2 novembre – Domani niente acqua potabile a Pioppo, precisamente lungo la via Provinciale fino all'incrocio con via Polizzi. E' arrivata in questi giorni l'ordinanza sindacale che prescrive la misura adottata – in via precauzionale – per consentire le verifiche di potabilità.

Sarà dunque consentito il solo uso igienico-sanitario. Per il resto sarà interdetto qualsiasi altro impiego dell'acqua in erogazione, per tutta la giornata di domani, lungo la rete idrica comunale della frazione di Pioppo. Il tratto interessato, per la precisione, sarà – come si legge nell'ordinanza – ''tra il civico n.1 della via Provinciale fino all'incrocio con la via Polizzi, traverse incluse''. Alla base del provvedimento sta la nota ASP con la quale viene permessa la riaccensione de pozzo Valle Tajo, per il quale andranno svolte delle opportune verifiche dei parametri di potabilità '' a condizione che sia garantita e tutelata la salute e l'incolumità della popolazione servita''. L'operazione di riattivazione verosimilmente sarà avviata alle ore 8 e si concluderà alle 14, ma in via cautelare l'acqua non potrà essere impiegata per tutto il giorno.