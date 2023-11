Pioppo, la giunta approva il progetto esecutivo per la ristrutturazione della materna di via Polizzi

L'intervento è stato finanziato con poco più di un milione di euro

MONREALE, 30 novembre – Un passo importante verso la ristrutturazione della scuola materna di via Polizzi a Pioppo. La giunta municipale, infatti, approva in “linea amministrativa” il progetto esecutivo, preventivando una somma complessiva di poco più di un milione di euro.

I fondi necessari a consentire la realizzazione dei lavori graveranno sul Pnrr per 990 mila euro e per 53 mila sul bilancio del comune, che già nel 2022 aveva ratificato il relativo impegno di spesa.

A richiedere il finanziamento per la ristrutturazione della scuola di via Polizzi, chiusa da oltre un decennio, era stata l'amministrazione comunale nel marzo del 2021. Sempre in quel periodo l'architetto Vittoriano Gebbia era stato individuato quale responsabile unico del procedimento (poi recentemente sostituito dall'architetto Francesco Giardina.

Le cose si era messe bene qualche mese dopo, quando l'intervento era stato ammesso a finanziamento, nell'ambito del Pnrr. Dell'attuazione del piano si era poi occupata Invitalia.

Sarebbe una cosa importante, quindi, per l'intera comunità pioppese che potrebbe così disporre, dopo più di dieci anni, di una struttura decisamente importante per l'utenza scolastica.

Va detto, purtroppo, che la scuola di via Polizzi è stata più volte vandalizzata ed anche (nell'agosto del 2013) data alle fiamme.