Lavoro a maglia, che passione: a piazza Guglielmo si sferruzza insieme

L’iniziativa in occasione della giornata mondiale

MONREALE, 10 giugno – Si è celebrata anche a Monreale l’edizione 2023 della “Giornata Mondiale del lavoro a maglia in pubblico”, che si svolge ogni anno, il sabato della seconda settimana di giugno.

È la giornata in cui appassionati dell’uncinetto e della maglia e amanti delle fibre in generale si riuniscono nei luoghi pubblici delle città, come piazze, parchi o bar, per lavorare insieme e condividere l’amore per questa nobile e antica arte. A Monreale l’evento che in tutto il mondo prende il nome di “World Wide Knit in Public Day”, si è svolto a piazza Guglielmo, su iniziativa dell’Avis e la collaborazione della “Gullo Filati” ed ha visto alcune appassionate di questa arte antica darsi appuntamento con fusi ed uncinetto per lavorare assieme e soprattutto scambiarsi consigli ed esperienze.

“Oggi lavorare a maglia è diventato un passatempo che non riguarda più solo le nonne – affermano gli organizzatori – come una volta, ma anche giovani ragazzi e ragazze di tutte le fasce d’età. Ringraziamo l’Avis per l’organizzazione e l’amministrazione comunale, nella persona dell’assessore Letizia Sardisco per la disponibilità”.

Non è escluso che analoghe iniziative, nel corso dell’anno possano essere organizzate.