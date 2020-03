Emergenza Coronavirus, domenica donazione di sangue solo su prenotazione telefonica

L’autoemoteca dell’Avis sarà in piazza Guglielmo dalle 8 alle 12

MONREALE, 20 marzo – Avverrà solo su prenotazione telefonica la prossima raccolta di sangue organizzata dall’A.V.I.S. comunale di Monreale. Per donare presso l’autoemoteca domenica prossima (22 marzo) in piazza Guglielmo dalle 8 alle 12 bisognerà chiamare il numero 3402569148.

“C’è in atto un’altra emergenza – afferma una nota a firma del presidente, Simone Ferraro – che si aggiunge a quella della diffusione nazionale e internazionale del coronavirus, quella della carenza di sangue. Per effetto della paura di Covid-19, nella prima settimana di marzo le donazioni sono calate in media del dieci per cento in tutta Italia. Rendiamo noto che i centri di raccolta sono attrezzati e organizzati per garantire tutte le misure di sicurezza per il Covid-19. Uscire di casa per andare a donare il sangue è possibile ed è incluso tra gli spostamenti di necessità previsti nelle ultime restrizioni decise dal governo per contrastare l’epidemia.

Il donatore dovrà contattare il numero di cell. 340 2569148 al fine di prenotare la donazione, concordandone un preciso orario, onde evitare assembramenti.

Sono consentiti gli spostamenti da comune a comune per recarsi a donare. La sezione Avis di Monreale alla termine della donazione rilascerà comunque una certificazione attestante la donazione effettuata, da presentare, se richiesta, alle Forze dell’Ordine ed eventualmente agli organi preposti. La donazione del sangue potrà essere effettuata a digiuno e rispettando le misure di distanza di sicurezza fra i potenziali donatori in attesa di effettuare la donazione in autoemoteca.

Ai donatori che si presenteranno per la donazione sarà garantito e richiesto il rispetto di tutte le norme sanitarie previste dall’emergenza Coronavirus; nello specifico, la donazione del sangue potrà essere effettuata, rispettando in qualsiasi momento le misure di distanza di sicurezza fra i potenziali donatori, previo rilevamento della temperatura da parte dei sanitari dell’equipe medica.

Vista l’emergenza causata dal Coronavirus, invitiamo i soci donatori, nonché tutti i cittadini in buona salute, a donare il proprio sangue come atto umanitario, altruistico e di solidarietà per far fronte all’odierna carenza di sangue.