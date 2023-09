Pnrr, la giunta approva il progetto definitivo dell'impianto di risalita del parcheggio

Sull'opera, però, pende la spada di Damocle del definanziamento da parte del governo nazionale

MONREALE, 1 settembre – Un passo avanti, perlomeno sotto l'aspetto burocratico, verso la realizzazione dell'impianto di risalita che dovrebbe collegare il parcheggio Torres con il centro storico cittadino.

La giunta comunale, infatti, ha approvato la delibera con la quale dice sì al progetto definitivo redatto dall'ingegnere Domenico Maenza. L'opera, come molti sanno, è inserita nel piano integrato urbano presentato dalla Città Metropolitana di Palermo, facente parte del lungo elenco degli interventi da realizzare con i fondi del Pnrr.

Poco meno di due milioni e mezzo di euro l'ammontare dei fondi necessari alla realizzazione, così come era stato affermato dall'amministrazione comunale nel marzo dello scorso anno, quando gli interventi che riguardavano la città di Monreale (cinque in tutto) erano stati presentati alla stampa.

Oggi, pertanto, arriva questo nuovo step, che per quanto importante, non può distogliere l'attenzione dal vero nodo della questione.

È noto infatti che la vera partita non si gioca a Monreale, dove, come sembra, le cose camminano bene, ma ai tavoli romani, dove, invece, purtroppo, sembra sempre più probabile il disimpegno da parte del governo nazionale che potrebbe portare ad un definanziamento di molte opere inserite nel Pnrr.

Sarebbe veramente una beffa per un territorio che sperava davvero in questa importante occasione di sviluppo e che, invece, verrebbe ancora una volta inesorabilmente mortificato.