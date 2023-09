Ciavuru Feast, ecco i divieti per la circolazione

L’ordinanza della Polizia Municipale resterà in vigore fino a domenica sera

MONREALE, 8 settembre – Il Comando di Polizia Municipale ha emesso ieri un’ordinanza per la chiusura al traffico del corso Pietro Novelli che resterà in vigore fino al giorno 11. Dalle 7 è stato istituito il divieto di transito valevole fino alle 24 del giorno 11 nelle seguenti vie e piazze:

corso Pietro Novelli dall’intersezione di via Archimede fino alla piazzetta Vaglica; piazzetta Vaglica in tutta la sua interezza; via Roma, dall’intersezione di via Salita San’ Antonino fino alla piazzetta Vaglica . Nelle suddette vie e piazze vigerà e di divieto di sosta con rimozione coatta dei veicoli eccetto i mezzi autorizzati. Tale intervento è stato programmato per consentire lo svolgimento della manifestazione Street Food- Ciavuru Feast che si terrà da oggi (inaugurazione ore 18) fino a domenica.

