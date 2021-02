Raccolta differenziata, controlli della Polizia Municipale davanti la scuola Novelli

Gli agenti hanno contestato l’errato conferimento della spazzatura

MONREALE, 19 febbraio – Controlli della Polizia Municipale stamattina davanti la scuola Pietro Novelli, dove gli agenti, assieme agli addetti al servizio di raccolta dei rifiuti della ditta Ecolandia, avrebbero verificato delle irregolarità nel conferimento della spazzatura da parte degli operatori scolastici.

La verifica, infatti, avrebbe rilevato la presenza di rifiuti gettati senza distinzione di tipologia, con la spazzatura depositata senza la necessaria differenziazione, nonostante la scuola applichi da tempo ormai la raccolta differenziata e questa sia argomento di punta dell’educazione civica impartita agli alunni.

Gli agenti della Polizia Municipale hanno provveduto a fotografare tutto e non è escluso che possano scattare delle contravvenzioni per il mancato rispetto delle ordinanze sindacali che fissano gli esatti criteri di conferimento dei rifiuti.

“Ho sempre dato disposizioni di conferire secondo precisi criteri – dice a Monreale News la dirigente scolastica Beatrice Moneti - Verificherò se così è stato. Eventualmente, in caso contrario, adotterò i provvedimenti necessari”. La dirigente tra l’altro ha disposto che ogni singolo alunno provveda a riportare a casa in un sacchetto i rifiuti prodotti giornalmente in classe, con particolare riguardo a merendine e quant’altro.