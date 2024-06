Monreale, una donna investita in via Archimede mentre attraversava la strada

L’automobilista sarebbe stato infastidito dal sole

MONREALE, 6 giugno – Una donna di 54 anni è stata investita stamattina in via Archimede a Monreale, nei pressi della scuola Pietro Novelli, mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali.

È successo poco dopo le 9 del mattino, quando un automobilista, un giovane alla guida di una Toyota Yaris, ha impattato, per fortuna non in maniera violenta, contro la donna. L’urto, però, ha scaraventato a terra la malcapitata, che è rimasta ferita. Sul posto sono intervenuti con immediatezza gli agenti della Polizia Municipale, che hanno prestato alla donna i necessari soccorsi ed hanno identificato l’automobilista. La signora è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Ingrassia, per gli accertamenti del caso.

L’automobilista ha dichiarato di essere stato notevolmente infastidito dal sole, che lo avrebbe abbagliato, impedendogli una buona visuale.