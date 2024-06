Incidente sulla circonvallazione di Monreale, feriti i conducenti

L’impatto nei pressi del bivio di corso Calatafimi

MONREALE, 4 giugno – Chissà se sarà stata la velocità sostenuta, una improvvisa distrazione o una manovra azzardata alla base dell’incidente stradale che si è verificato oggi pomeriggio sulla circonvallazione, all’altezza del distributore di carburante, nei pressi del bivio di corso Calatafimi.

Quel che è certo è che ad impattare sono state tre vetture, che hanno dato luogo ad una rocambolesca carambola. Con tutta probabilità sono state prima due le vetture a scontrarsi, poi su queste è andata a finire la terza.

Feriti, in condizioni sulla cui gravità non si hanno notizie precise, i conducenti. Necessario l’intervento del personale del 118 per trasportare i protagonisti dell’impatto al vicino Pronto soccorso dell’ospedale Ingrassia. Qualche ripercussione sul traffico che ha subìto dei rallentamenti a causa dell’impatto.