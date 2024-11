Monreale, strade maledette: muore un ragazzo di 25 anni

Emanuele Favaloro si è schiantato contro un muro con la sua macchina

MONREALE, 5 novembre – Si macchia ancora di sangue, purtroppo, il territorio monrealese, a causa dell’ennesimo incidente stradale mortale.

Stavolta a rimetterci la vita è stato Emanuele Favaloro, un ragazzo di 25 anni, schiantatosi ieri sera contro un muro con la sua Hyundai Atos a Pioppo. Il terribile impatto è avvenuto sulla statale 186, all’altezza del chilometro 11. Inutile l‘arrivo dei sanitari del 118 che hanno trasportato il ragazzo in ambulanza all’ospedale Ingrassia. Poco dopo, Emanuele non ce l’ha fatta a causa delle gravi lesioni riportate. Lavorava al bar Trinacria di piazza Vittorio Emanuele. Lascia la moglie e un figlioletto di quattro anni.

Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco e i carabinieri per i rilievi di rito, nel tentativo di ricostruire la dinamica dell’incidente. Incertezza sulle cause dell’impatto: potrebbe essere stato un improvviso colpo di sonno o una distrazione, risultata purtroppo fatale.

In città, ovviamente, c’è grande sgomento. Emanuele, infatti, da tutti coloro che lo conoscevano, viene descritto come un ragazzo dagli alti valori, di grandissima educazione, dedito alla famiglia ed al lavoro.

Ai familiari di Emanuele Favaloro le condoglianze più sentite da tutto lo staff di MonrealeNews.