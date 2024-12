Monreale, scappano due asine: iniziano le ricerche

Sono sparite all’alba di oggi nella zona della 186, all’altezza di Pioppo

MONREALE, 17 dicembre – Probabilmente riuscendo ad abbattere la recinzione, sono scappate e poi sparite all’alba di stamattina due asine nella zona della circonvallazione di Monreale.

L’area interessata è quella di Pioppo, ma le equine potrebbero essere dovunque. Si sono rivelate inutili, finora, le ricerche dei proprietari, che in mattinata hanno fatto l’amara scoperta della sparizione dei loro animali.

“Le asine – spiegano a MonrealeNews i proprietari – sono molto docili, ma non abituate alle zone urbanizzate e pertanto potrebbero causare pericolo per il traffico, soprattutto al buio”. Gli stessi proprietari affermano che è stata sporta regolare denuncia ai carabinieri di Monreale. Le bestie sono microchippate e iscritte all’anagrafe equina. Chiunque dovesse avvistarle può chiamare il 3474352985 a qualunque ora. Prevista una ricompensa per chi le trovasse.