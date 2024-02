Pioppo: l'escavatore si ribalta, un uomo muore schiacciato

Vano l'intervento dei Vigili del Fuoco e del 118

MONREALE, 7 febbraio – Una tragedia si è consumata questa mattina a Pioppo, dove C.F., un uomo di 72 anni, di Monreale, è morto schiacciato da un escavatore mentre stava eseguendo alcuni lavori nel terreno di famiglia.

Il fatto è avvenuto nei pressi della statale 186. Da capire come il mezzo si sia ribaltato, schiacciando l'anziano che era alla guida. Attualmente è in corso la ricostruzione per avere chiae le ragioni per le quali si è verificata la tragedia.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno liberato l’uomo dall’escavatore e lo hanno affidato alle cure dei sanitari del 118 che sono arrivati nella zona con l’elisoccorso. Purtroppo, però, per il pensionato non c'è stato nulla da fare. Le indagini sono condotte dai carabinieri della compagnia di Monreale.