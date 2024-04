Monreale, si lancia dal ponte di Tre Canali, ma resta miracolosamente viva

È una ragazza che nella caduta ha impattato sulle piante sottostanti

MONREALE, 1 aprile – Una ragazza di 28 anni, monrealese, della quale non si conoscono ancora le generalità, si è lanciata stamattina, poco dopo le 9, dal ponte della via Benedetto D’Acquisto, all’altezza di via Tre Canali.

Fortunatamente, però, nonostante un volo di parecchi metri, la ragazza è rimasta viva. A salvarla, con ogni probabilità, il fatto che l’impatto al suolo sia stato attutito dalle piante, sulle quali è andata a finire.

Sul posto, chiamati da alcuni passanti che avrebbero assistito al gesto, sono arrivati con immediatezza i carabinieri di Monreale e gli operatori del 118.

Attualmente sono in corso le operazioni di recupero della giovane che sta per essere trasportata in ospedale. La ragazza, secondo una prima ricostruzione, sarebbe vigile e risponderebbe ai soccorritori.

Seguiranno eventuali aggiornamenti