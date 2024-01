Incidente sulla circonvallazione, un ferito

Coinvolte un Golf ed una moto da cross

MONREALE, 28 gennaio – Un incidente stradale si è verificato stamattina intorno alle 10,30 sulla circonvallazione di Monreale, all’altezza del ristorante La Fattoria. L’impatto h riguardato una Golf ed una moto da cross.

Da capire la dinamica del sinistro. Non è escluso che il conducente della Golf nel tentativo di svoltare sulla destr, per andare in direzione di via Strada Ferrata abbi ostruito il passaggio della moto. Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 con l’autoambulanza, poiché sembra che ad avere la peggio sia stato il motociclista. Non si conoscono al momento le generalità delle due persone coinvolte, né le loro condizioni, che però non dovrebbero essere gravi.

L’incidente ha causato forti rallentamenti sulla circonvallazione con delle code che si sono formate a causa della sede stradale ostruita.